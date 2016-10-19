Игрушки, опасные для здоровья детей, обнаружили на прилавках в Казахстане

По итогам проверки детских игрушек за 9 месяцев показали, что на сегодняшний день на рынке реализуются 40 % несоответствующих игрушек, сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей.

В сообщении комитета говорится, что в Костанайской области (Рудный) в игрушках бренда "Щенячий патруль" (прим. Paw Patrol) обнаружены несоответствия по органолептическим, физико-химическим показателям, а именно превышение уровня запаха и содержания фенола.

Помимо этого, в Кызылорде в настольных играх "Шахматы" и "Шашки/Шахматы/Нарды" было обнаружено превышение содержания формальдегида. Кроме того, превышение содержания этого вещества было обнаружено в наборе песочницы KaiZhi Tidland eden в Жамбылской области.

Все эти игрушки были произведены в Китае, большинство из них были приобретены на рынках и базарах.

Итоги мониторинга детских игрушек за девять месяцев 2016 года показали, что сейчас на рынках страны до 40% реализуемых игрушек - ненадлежащего качества. Всего было отобрано 1 277 проб, из них 510 проб установлены несоответствующими. Проверки торговых точек по распространению игрушек показали, что на большинство продукции отсутствуют сертификаты качества и безопасности. Кроме того, отмечены нарушения требований к маркировке товаров. Игрушки не соответствуют требованиям безопасности по санитарно-химическим и токсикологическим показателям. Все опасные игрушки были изъяты из обращения.

Среди забракованных игрушек большая часть приходится на продукцию импортного производства. Большинство реализуемых игрушек и игр поступает из Китая - около 90 процентов, либо имеет неизвестное происхождение. Игрушки были изъяты на рынках Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областей, в Актау и других крупных городах Казахстана.