Игрушки, опасные для здоровья детей, обнаружили на прилавках в Казахстане

Автор:
Игрушки, опасные для здоровья детей, обнаружили на прилавках в Казахстане

По итогам проверки детских игрушек за 9 месяцев показали, что на сегодняшний день на рынке реализуются 40 % несоответствующих игрушек, сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей.

В сообщении комитета говорится, что в Костанайской области (Рудный) в игрушках бренда "Щенячий патруль" (прим. Paw Patrol) обнаружены несоответствия по органолептическим, физико-химическим показателям, а именно превышение уровня запаха и содержания фенола.

Помимо этого, в Кызылорде в настольных играх "Шахматы" и "Шашки/Шахматы/Нарды" было обнаружено превышение содержания формальдегида. Кроме того, превышение содержания этого вещества было обнаружено в наборе песочницы KaiZhi Tidland eden в Жамбылской области.

Все эти игрушки были произведены в Китае, большинство из них были приобретены на рынках и базарах.

Итоги мониторинга детских игрушек за девять месяцев 2016 года показали, что сейчас на рынках страны до 40% реализуемых игрушек - ненадлежащего качества. Всего было отобрано 1 277 проб, из них 510 проб установлены несоответствующими. Проверки торговых точек по распространению игрушек показали, что на большинство продукции отсутствуют сертификаты качества и безопасности. Кроме того, отмечены нарушения требований к маркировке товаров. Игрушки не соответствуют требованиям безопасности по санитарно-химическим и токсикологическим показателям. Все опасные игрушки были изъяты из обращения.

Среди забракованных игрушек большая часть приходится на продукцию импортного производства. Большинство реализуемых игрушек и игр поступает из Китая - около 90 процентов, либо имеет неизвестное происхождение. Игрушки были изъяты на рынках Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областей, в Актау и других крупных городах Казахстана.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.07.2016, 13:06
  
Опасные вещества обнаружили в шоколадках Kinder
20.06.2016, 09:30
  
В Казахстане могут запретить продажу игрушек-страшилок
06.01.2016, 15:23
  
Любителям Lego предложили заказать себе мини-двойника
06.11.2015, 10:20
  
Опасные для здоровья игрушки продают в казахстанских магазинах 1
04.02.2015, 16:05
  
Конструктор Lego признали лучшей игрушкой всех времен
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Баян Есентаева попросила прекратить уголовное преследование мужа
В Актобе ищут пропавшую 80-летнюю бабушку из Уральска
Подозреваемую в убийстве 13-летнюю девочку не будут судить 1
Суд по иску Сапарбаева к блогеру проходит в Астане в открытом режиме 1
Девушка вышла замуж за своего насильника в Алматинской области
Немецкий профессор поможет в лечении изнасилованной в Актау девочки
Мажилисмен: В Алматы несколько коттеджей использовали как общежития для вербовки радикалов 2
По делу о теракте 5 июня проходят 88 потерпевших 3
Во время суда по теракту 5 июня на крышах домов стоят снайперы (обновляется) 19
Ходатайство Слекишиной об отсрочке отбытия наказания осталось без рассмотрения 1