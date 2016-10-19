Девушка вышла замуж за своего насильника в Алматинской области

Второй подозреваемый в изнасиловании повесился во дворе своего дома.
Жительница Алматинской области вышла замуж за мужчину, на которого ранее написала заявление об изнасиловании, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе министерства внутренних дел РК.
Жительница села
На следующий день после подачи заявления потерпевшая обратилась в полицию со встречным заявлением о прекращении уголовного дела. Как выяснилось, она вышла замуж за одного из подозреваемых. В конце августа уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Второй подозреваемый в изнасиловании ночью 18 июля повесился во дворе своего дома. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при исследовании трупа не было обнаружено каких-либо телесных повреждений.
Объективных данных о причастности третьих лиц к смерти подозреваемого добыто не было. В настоящее время расследование продолжается по ходатайству родителей повесившегося юноши. Расследование дела поручено следственному управлению ДВД Алматинской области. Также по заявлению родителей погибшего проводится досудебное расследование о неправомерных действиях полицейских по уголовной статье "Превышение власти или должностных полномочий", заключили в пресс-службе
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