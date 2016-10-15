В Акмолинской области автомобили загорелись после столкновения

Автор:
В Акмолинской области автомобили загорелись после столкновения

Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб" на 240-м километре трассы Астана-Петропавловск в Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департаменте внутренних дел региона.

Авария произошла 15 октября в 10.30 недалеко от села Кенесары Бурабайского района. После столкновения обе машины — предположительно, внедорожник и легковое авто – загорелись и полностью сгорели.

К счастью, в этом ДТП никто не погиб, в больницу доставлены четыре человека.

На месте ДТП работают полицейские, принимаются меры по установлению причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.10.2016, 15:11
  
Преподаватель физкультуры погиб в ДТП
12.10.2016, 17:31
  
При авариях и катастрофах в Казахстане с 2017 года заработает система экстренных вызовов 5
12.10.2016, 17:06
  
25-летнюю учительницу сбили насмерть на переходе
12.10.2016, 17:03
  
МВД РК: Аварийность на казахстанских дорогах снизилась
12.10.2016, 16:36
  
Бывший опер, сбивший двух женщин на обочине, остался на свободе 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Преподаватель физкультуры погиб в ДТП
В Атырау мошенница клялась на Коране 1
Водители автобусов в Актобе за 2 дня допустили 291 нарушение
Стала известна дата судебного разбирательства по теракту в Актобе
Сбежавший директор "Азбуки жилья" купил отель в Турции на деньги дольщиков 1
По делу осужденного учителя Юрия Пака Генпрокуратура опубликовала полную информацию 1
Семья подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки из Актау уехала из страны
​В Алматинских детских домах воспитанники подвергались бесчеловечному отношению
В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции 11
Адвокат рассказал подробности об убийстве Ерасыла Аубакирова 4