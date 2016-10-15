В Акмолинской области автомобили загорелись после столкновения

Два автомобиля столкнулись "лоб в лоб" на 240-м километре трассы
Астана-Петропавловск в Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департаменте внутренних дел региона.
Авария произошла 15 октября в 10.30 недалеко от села Кенесары Бурабайского района. После столкновения обе машины — предположительно, внедорожник и легковое авто – загорелись и полностью сгорели.
К счастью, в этом ДТП никто не погиб, в больницу доставлены четыре человека.
На месте ДТП работают полицейские, принимаются меры по установлению причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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