В Атырау мошенница клялась на Коране

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В Атырау мошенница клялась на Коране

Мошенница из Атырау обещала поспособствовать в приобретении квартиры по госпрограмме и взять кредит, при этом клялась на Коране, что не обманет, передает "Ак Жайык"

Суд №2 г. Атырау вынес приговор 48-летней жительнице города по стать "Мошенничество, совершённое в отношении двух или более лиц". Из материалов дела следует, что ранее трижды судимая за мошенничество подсудимая, пообещав одной горожанке поспособствовать в приобретении квартиры по госпрограмме, взяла у неё 1,5 млн тенге и скрылась. Точно так же обманула другую горожанку, только сумма была поменьше – 1 млн тенге. А ещё двух женщин она объегорила, пообещав за определённую мзду помочь им получить кредит в банке. Интересно, что своим будущим жертвам она клялась на Коране, что не обманет.

Как сообщилапрокурор прокуратуры Атырау отдела Лаура Асанова, суд признал её виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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