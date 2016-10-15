Водители автобусов в Актобе за 2 дня допустили 291 нарушение

102 водителя автобусов за рулем говорили по мобильному телефону, 57- нарушали правила маневрирования.
В Актюбинской области с 13 по 15 октября полиция проводит профилактическое мероприятие «Автобус».
Как сообщили в пресс-службе ДВД, особое внимание уделяется наличию документов на перевозку пассажиров, техническому состоянию автобуса, медицинскому и техническому осмотрам, нарушениям скоростного режима и правил маневрирования и обгона..
Актюбинские полицейские за два дня выявили у водителей пассажирского транспорта 291 нарушение, из них 102 касаются использования мобильного телефона за рулем, 57 - нарушений правил маневрирования, 11 переоборудование без соответствующего разрешения, 4 нарушения режима труда и отдыха водителей, 6 фактов управления автобусами с непройденным техническим осмотром.
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