Сбежавший директор "Азбуки жилья" купил отель в Турции на деньги дольщиков

Генеральный прокурор назвал директора "Азбуки жилья" Тайжанова "мошенником и проходимцем".
Об этом упомянул вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов на заседании коллегии в генеральной прокуратуре, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
"Что касается расследуемого уголовного дела по фирме «Азбука жилья» и в отношении Тайжанова, нами в ходе расследования наложен арест на имущество, это в целом около 15 млрд тенге. Установлены объекты, которые им приобретались, в том числе за рубежом. В частности, был приобретен отель в Турции, на него наложен арест", - сказал Жакупов.
Генеральный прокурор назвал директора "Азбуки жилья" Тайжанова "мошенником и проходимцем".
"Он обманул 3,5 тыс граждан, а если считать семьями, то больше 10 тыс граждан Казахстана. Это обычный уголовник, мошенник, проходимец, собрал, если перевести эти деньги на доллары, около 42 млн долларов", - сказал Асанов.
Начальник первого департамента правовой защиты генпрокуратуры Марат Сексембаев сообщил, что по делу "Азбуки жилья" у экс-руководителей было изъято имущество, чтобы помочь обманутым дольщикам.
"
Напомним, руководитель группы компаний "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов сбежал с деньгами дольщиков за границу. Его задержали в Австрии в мае этого года. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции Тайжанова в Казахстан.
По данным следствия,
От действий руководителя "Азбуки жилья" пострадали дольщики ЖК "ExpoCity", "Айсанам", "Айсанам DeLuxe", "Комсомольский", "ExpoTown", "Комфорт", "Гарант", "ЖетіЖол", "Садовые кварталы" и "Династия".
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.