Сбежавший директор "Азбуки жилья" купил отель в Турции на деньги дольщиков

Генеральный прокурор назвал директора "Азбуки жилья" Тайжанова "мошенником и проходимцем".

Об этом упомянул вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов на заседании коллегии в генеральной прокуратуре, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

"Что касается расследуемого уголовного дела по фирме «Азбука жилья» и в отношении Тайжанова, нами в ходе расследования наложен арест на имущество, это в целом около 15 млрд тенге. Установлены объекты, которые им приобретались, в том числе за рубежом. В частности, был приобретен отель в Турции, на него наложен арест", - сказал Жакупов.

Генеральный прокурор назвал директора "Азбуки жилья" Тайжанова "мошенником и проходимцем".

"Он обманул 3,5 тыс граждан, а если считать семьями, то больше 10 тыс граждан Казахстана. Это обычный уголовник, мошенник, проходимец, собрал, если перевести эти деньги на доллары, около 42 млн долларов", - сказал Асанов.

Начальник первого департамента правовой защиты генпрокуратуры Марат Сексембаев сообщил, что по делу "Азбуки жилья" у экс-руководителей было изъято имущество, чтобы помочь обманутым дольщикам.

" Тайжанов не один провернул такое дело. По нему следствие завершено. На 24 октября назначено первого судебное слушание. Все имущество компании и остальных подсудимых арестовано. Это более 270 земельных участков, 261 помещение, 310 транспортных средств, 24 квартиры, 28 жилых домов и многое другое. Полагаем, что этого достаточно для завершения объектов. Будем просить суд передать активы ЖСК , которые созданы дольщиками. Это поможет им завершить строительство", - сказал Сексембаев.

Напомним, руководитель группы компаний "Азбука жилья" Ерканат Тайжанов сбежал с деньгами дольщиков за границу. Его задержали в Австрии в мае этого года. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос об экстрадиции Тайжанова в Казахстан.

По данным следствия, Тайжанов с 2012 по 2015 годы, являясь фактическим владельцем группы компаний "Азбука жилья", незаконно присвоил деньги дольщиков на сумму более 40 млрд тенге.

От действий руководителя "Азбуки жилья" пострадали дольщики ЖК "ExpoCity", "Айсанам", "Айсанам DeLuxe", "Комсомольский", "ExpoTown", "Комфорт", "Гарант", "ЖетіЖол", "Садовые кварталы" и "Династия".