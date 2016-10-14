По делу осужденного учителя Юрия Пака Генпрокуратура опубликовала полную информацию

Наказание Пак назначено ближе к минимальному - 2 года лишения свободы (санкция от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы).

Генпрокуратура опубликовала полную информацию по делу Юрия Пака. Как отмечается в сообщении в случае апелляционного пересмотра дела учителя Юрия Пака, осужденного в лжетерроризме, представитель прокуратуры области даст заключение о законности состоявшегося приговора, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По информации Генпрокуратуры, Казыбекбийским райсудом г. Караганды 3 октября т.г. Пак Юрий осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судом Пак признан виновным в том, что со своего мобильного телефона позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о заложенной бомбе в ЦУМе г.Караганды.

В результате этого сообщения была парализована деятельность данного торгового дома на два часа, создалась паника, эвакуированы 1000 сотрудников и 2000 посетителей. На поисковую работу отвлечены силы и средства полиции, пожарной службы и станции скорой помощи.

Наказание Пак назначено ближе к минимальному - 2 года лишения свободы (санкция от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы). Суд учел смягчающим обстоятельством наличие двух детей 13 и 17 лет и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Оснований для назначения условного наказания или отсрочки исполнения приговора суд не усмотрел.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Копию приговора Пак получил 7 октября и до 23 октября он вправе подать апелляционную жалобу в облсуд.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом до вступления приговора в законную силу уголовное дело не может быть истребовано прокуратурой.

В случае апелляционного пересмотра дела представитель прокуратуры области даст заключение о законности состоявшегося приговора.

В дальнейшем, при несогласии с решением апелляции, осужденный вправе обжаловать его в В ерховном Суде или в Генеральной прокуратуре с приведением своих доводов и возражений.

Что касается сложившейся практики наказаний за лжетерроризм.

С 1 января 2015 года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 273 УК) предусмотрено только лишение свободы от 6 месяцев до 6 лет.

В этом году за такие деяния осуждено 43 лица, 36 из них – к лишению свободы.

Наказания, не связанные с изоляцией от общества, получили только 7 лиц, из них 2 несовершеннолетних, 3 женщины, один инвалид II группы. Одному лицу назначен условный срок с учетом того, что он раскаялся, полностью возместил ущерб и три месяца был под стражей.