В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции

Автор:
В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции

Начальник местной полицейской службы (прим. ред. МПС) Актобе и его заместитель подозреваются в том, что они не мобилизовали вовремя своих сотрудников для задержания террористов.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований - ИФ-К) N160088011000168 департамента специальных прокуроров от 11.10.2016 по ст.370, ч.4 УК -бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих служебных обязанностей, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие тяжкие последствия", - говорится в постановлении о принятии уголовного дела следственной группой Генпрокуратуры Казахстана, которым располагает агентство "Интерфакс-Казахстан".

Согласно документу, в ходе расследования установлено, что "в действиях начальника МПС города Актобе М.Шляшева и его заместителя Е.Шуканова усматривается признаки бездействия по службе".

"Шляшевым и его заместителем Шукановым не приняты адекватные меры по пресечению теракта путем организации прибывшими на место происшествия экипированными и вооруженными сотрудниками МПС преследования и задержания, захвативших войсковую часть террористов", - отмечается в постановлении.

11 октября постановлением начальника департамента спецпрокуроров Генпрокуратуры по данному делу создана следственная группа и дальнейшее расследование поручено помощнику Генпрокурора по расследованию и руководству следственными группами.

Напомним, 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских.

В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, задержаны 13 человек, четверо из них - за недонесение о готовившемся теракте.

12 июня операция по нейтрализации группы террористов была завершена. Захваченное ими оружие было изъято.

В Казахстане сразу после терактов был объявлен умеренный "желтый" уровень террористической угрозы, который действует до сих пор.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.10.2016, 09:41
  
Кулекбаев и его пять подельников предстанут перед судом
12.10.2016, 21:52
  
Вокзал Актобе огородят забором для борьбы с терроризмом 1
12.10.2016, 19:46
  
Начинается суд над подозреваемыми в теракте 5 июня
12.10.2016, 19:42
  
37 радикалов в двух актюбинских колониях убеждают отказаться от своих идей 3
11.10.2016, 23:07
  
Игрок "Реала" разгромил сборную Казахстана в Актобе (ФОТО) 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Малинка
Малинка
в действиях начальника МПС города Актобе М.Шляшева и его заместителя Е.Шуканова усматривается признаки бездействия по службе".
Что это МПС?
В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции (заголовок).

МПС это руководство полиции?

И кто у нас руководил полицией на тот момент?Они?

Ответить
13.10.2016, 16:54
Последние новости раздела
Адвокат рассказал подробности об убийстве Ерасыла Аубакирова 2
Кулекбаев и его пять подельников предстанут перед судом
Жуткое ДТП в Алматы: мужчина и его трехлетний сын погибли
По делу об убийстве Ерасыла Аубакирова оглашен приговор
"Разоблачительницу" Слекишиной могут обвинить в клевете 3
​Подробности задержания радикалов в Алматы 1
В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования 18-летней девушки 8
По делу о теракте в Актобе уточнили число потерпевших
В Алматы задержали трех радикалов, планировавших теракты
Полицейский спас ребенка от педофила в Шымкенте