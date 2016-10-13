В бездействии во время теракта в Актобе обвинили руководство полиции

Начальник местной полицейской службы (прим. ред. МПС) Актобе и его заместитель подозреваются в том, что они не мобилизовали вовремя своих сотрудников для задержания террористов.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР (едином реестре досудебных расследований - ИФ-К) N160088011000168 департамента специальных прокуроров от 11.10.2016 по ст.370, ч.4 УК -бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих служебных обязанностей, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшие тяжкие последствия", - говорится в постановлении о принятии уголовного дела следственной группой Генпрокуратуры Казахстана, которым располагает агентство "Интерфакс-Казахстан".

Согласно документу, в ходе расследования установлено, что "в действиях начальника МПС города Актобе М.Шляшева и его заместителя Е.Шуканова усматривается признаки бездействия по службе".

"Шляшевым и его заместителем Шукановым не приняты адекватные меры по пресечению теракта путем организации прибывшими на место происшествия экипированными и вооруженными сотрудниками МПС преследования и задержания, захвативших войсковую часть террористов", - отмечается в постановлении.

11 октября постановлением начальника департамента спецпрокуроров Генпрокуратуры по данному делу создана следственная группа и дальнейшее расследование поручено помощнику Генпрокурора по расследованию и руководству следственными группами.

Напомним, 5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских.

В ходе антитеррористической операции 18 экстремистов были уничтожены, задержаны 13 человек, четверо из них - за недонесение о готовившемся теракте.

12 июня операция по нейтрализации группы террористов была завершена. Захваченное ими оружие было изъято.

В Казахстане сразу после терактов был объявлен умеренный "желтый" уровень террористической угрозы, который действует до сих пор.