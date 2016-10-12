По делу об убийстве Ерасыла Аубакирова оглашен приговор

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По делу об убийстве Ерасыла Аубакирова оглашен приговор

Нурбека Ажимбая приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Виталию Шерстеневу дали 11 лет тюрьмы, Андрею Тихоненко - 16 лет.

Завершился суд по делу об убийстве студента медицинского университета Ерасыла Аубакирова. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор, передает Today.kz.

Нурбека Ажимбая приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Виталию Шерстеневу дали 11 лет тюрьмы, Андрею Тихоненко - 16 лет.

Напомним, по делу об убийстве Ерасыла Аубакирова проходили три человека: Нурбек Ажимбай, Виталий Шерстенев и Андрей Тихоненко. Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Создание и руководство организованн­ой группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Незаконное лишение свободы», «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство» и «Вымогательство».

Стоит отметить, что по этому делу также проходил и другой фигурант Аян Мейрбаев в качестве одного из главных подозреваемых. Однако позже уголовное преследование в отношение Мейрбаева было прекращено за отсутствием в его деяниях состава преступления. 7 мая с согласия прокуратуры Астаны мера пресечения в отношении Мейрбаева была отменена.

23-летний студент медицинского университета Астаны Ерасыл Аубакиров вечером 3 февраля выехал из дома и не вернулся, его телефон был отключен. Тревогу забили друзья, когда 4 февраля Ерасыл не появился на экзамене, к которому усердно готовился.

Тело пропавшего студента-медика обнаружили в Астане лишь 10 февраля.

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