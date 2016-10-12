По делу об убийстве Ерасыла Аубакирова оглашен приговор

Нурбека Ажимбая приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Виталию Шерстеневу дали 11 лет тюрьмы, Андрею Тихоненко - 16 лет.
Завершился суд по делу об убийстве студента медицинского университета Ерасыла Аубакирова. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам
Нурбека Ажимбая приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Виталию Шерстеневу дали 11 лет тюрьмы, Андрею Тихоненко - 16 лет.
Напомним, по делу об убийстве Ерасыла Аубакирова проходили три человека: Нурбек Ажимбай, Виталий Шерстенев и Андрей Тихоненко. Им были предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Незаконное лишение свободы», «
Стоит отметить, что по этому делу также проходил и другой фигурант Аян Мейрбаев в качестве одного из главных подозреваемых. Однако позже уголовное преследование в отношение Мейрбаева было прекращено за отсутствием в его деяниях состава преступления. 7 мая с согласия прокуратуры
23-летний студент медицинского университета Астаны Ерасыл Аубакиров вечером 3 февраля выехал из дома и не вернулся, его телефон был отключен. Тревогу забили друзья, когда 4 февраля Ерасыл не появился на экзамене, к которому усердно готовился.
Тело пропавшего студента-медика обнаружили в Астане лишь 10 февраля.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.