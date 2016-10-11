Полицейский спас ребенка от педофила в Шымкенте

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Полицейский спас ребенка от педофила в Шымкенте

Старшего сержанта Елдоса Жанзакова наградили почетной грамотой за то, что защитил ребенка, сообщает МИА «Казинформ».

Елдос Жанзаков в начале августа стал свидетелем того, как пожилой мужчина едва не заманил малолетних детей для развратных игр. Произошло все днем, вспоминает сержант полиции, прямо под окнами дома. Он услышал, как дети разговаривали во дворе. Там же увидел 60-летнего мужчину с приспущенными штанами, а рядом с ним девочку. Елдос закричал и немедленно выбежал на улицу. Пожилого развратника ему пришлось догонять. Затем Елдос вызвал полицию и передал мужчину стражам порядка. К слову, об этой истории 29-летний сотрудник женской колонии долго никому не рассказывал. Он ведь не сделал ничего героического, а поступил так, как на его месте сделал бы каждый. Сам Елдос является отцом двух маленьких дочек и не мог остаться равнодушным.

Елдосу Жанзакову руководство колонии 167/4 вручило почетную грамоту и планирует обратиться к вышестоящим лицам о том, чтобы вручить сержанту медаль к 25-летию Независимости Казахстана.

«Елдос 8 лет работает в контролерской службе, охраняет периметр учреждения. Он очень скромный, и мы долго не знали о случившемся», - рассказал начальник учреждения ИЧ 167/4 Айдар Нурсеитов.

Что касается задержанного, то в отношении него проводится досудебное расследование по статье 124 ч.1 УК РК.

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