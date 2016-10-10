Подозреваемого в изнасиловании девочки в Актау "прессуют" сокамерники

По словам адвоката, сокамерники пригрозили ему, что если он не признает свою вину, то они расправятся с его семьей.

Подозреваемого в изнасиловании 6-летней Вики в камере СИЗО притесняют сокамерники. Об этом заявил его адвокат Намиг Велиев, пишет kazinfo.

"На моего подзащитного в СИЗО оказывают давление сокамерники. Из-за этого он признал свою вину. До этого он не признавал", -рассказал Намиг Велиев.

По словам адвоката, сокамерники пригрозили ему, что если он не признает свою вину, то они расправятся с его семьей.

"Они (сокамерники подозреваемого - прим. авт.) узнали его адрес проживания, где работает его супруга и какой детский сад посещает его ребенок", - говорит адвокат.

По факту давления со стороны сокамерников подозреваемый написал заявление в прокуратуру с просьбой перевести в отдельную камеру. Супруга и 5-летний сын подозреваемого также взяты под охрану, возле дома круглосуточно дежурят полицейские.

Напомним, 20 августа в микрорайоне №1 Актау пропала 6-летняя девочка. Позже ее нашли на пустыре неподалеку от пляжа изнасилованной. Она несколько часов пролежала под солнцем, в результате которого получила тепловой удар. На окровавленного ребенка наткнулся местный житель, решивший покосить траву для своего скота. Позже он попал в список подозреваемых, его продержали двое суток в полиции, но позже отпустили.

22 августа в одном из пригородов Актау задержали мужчину, который походил на насильника по описаниям очевидцев и попал в камеры видеонаблюдения.

Что касается пострадавшей, то она не выходит из комы. По словам столичных врачей, на лечение организм девочки не реагирует, у нее наблюдается отмирание мозга. На днях прекратили сбор денежных средств на лечение девочки. Родные теперь надеются на помощь индийских врачей.