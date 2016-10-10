Подозреваемого в изнасиловании девочки в Актау "прессуют" сокамерники

По словам адвоката, сокамерники пригрозили ему, что если он не признает свою вину, то они расправятся с его семьей.
Подозреваемого в изнасиловании 6-летней Вики в камере СИЗО притесняют сокамерники. Об этом заявил его адвокат Намиг Велиев, пишет kazinfo.
"На моего подзащитного в СИЗО оказывают давление сокамерники. Из-за этого он признал свою вину. До этого он не признавал", -рассказал Намиг Велиев.
По словам адвоката, сокамерники пригрозили ему, что если он не признает свою вину, то они расправятся с его семьей.
"Они (сокамерники подозреваемого - прим. авт.) узнали его адрес проживания, где работает его супруга и какой детский сад посещает его ребенок", - говорит адвокат.
По факту давления со стороны сокамерников подозреваемый написал заявление в прокуратуру с просьбой перевести в отдельную камеру. Супруга и 5-летний сын подозреваемого также взяты под охрану, возле дома круглосуточно дежурят полицейские.
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