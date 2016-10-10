Более 2 тысяч бутылок поддельного энергетика раздавили бульдозером в Алматинской области

"Под пресс" попали более 2 тыс бутылок.

Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области уничтожили свыше 2000 бутылок контрафактной продукции торговой марки "Dizzy Energy", передает kon.kz со ссылкой на ведомство.

Энергетические напитки были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в подпольном в Алматы.

"Кроме того, в этот же день уничтожены изъятые в подпольном цеху оборудование для закупоривания крышек, оборудование, наносящее дату изготовления продукции на крышку напитка, емкость для газирования", - сообщили в СЭР по Алматинской области.

На подпольный цех вышли после того, как был задержан мужчина, перевозивший 50 упаковок энергетика. В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактный энергетический напиток "Dizzy".

"Совершаемые правонарушения в данных сферах негативно влияют на развитие бизнеса добросовестных предпринимателей, оказывают значительное влияние на теневую экономику и, в конечном итоге, наносят значительный урон экономическим интересам государства.

Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области просит о фактах реализации контрафактной продукции незамедлительно сообщать в территориальные органы Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан по телефонам доверия 1412 (с городского) 88000806452 (с мобильного телефона)", - отметили в СЭР региона.