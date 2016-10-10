Более 2 тысяч бутылок поддельного энергетика раздавили бульдозером в Алматинской области

"Под пресс" попали более 2 тыс бутылок.
Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области уничтожили свыше 2000 бутылок контрафактной продукции торговой марки "Dizzy Energy", передает kon.kz со ссылкой на ведомство.
"Кроме того, в этот же день уничтожены изъятые в подпольном цеху оборудование для закупоривания крышек, оборудование, наносящее дату изготовления продукции на крышку напитка, емкость для газирования", - сообщили в СЭР по Алматинской области.
На подпольный цех вышли после того, как был задержан мужчина, перевозивший 50 упаковок энергетика. В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактный энергетический напиток "Dizzy".
"Совершаемые правонарушения в данных сферах негативно влияют на развитие бизнеса добросовестных предпринимателей, оказывают значительное влияние на теневую экономику и, в конечном итоге, наносят значительный урон экономическим интересам государства.
Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области просит о фактах реализации контрафактной продукции незамедлительно сообщать в территориальные органы Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан по телефонам доверия 1412 (с городского) 88000806452 (с мобильного телефона)", - отметили в СЭР региона.
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