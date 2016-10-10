Более 2 тысяч бутылок поддельного энергетика раздавили бульдозером в Алматинской области

Автор:
Более 2 тысяч бутылок поддельного энергетика раздавили бульдозером в Алматинской области

"Под пресс" попали более 2 тыс бутылок.

Сотрудники службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области уничтожили свыше 2000 бутылок контрафактной продукции торговой марки "Dizzy Energy", передает kon.kz со ссылкой на ведомство.

Энергетические напитки были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в подпольном в Алматы.

"Кроме того, в этот же день уничтожены изъятые в подпольном цеху оборудование для закупоривания крышек, оборудование, наносящее дату изготовления продукции на крышку напитка, емкость для газирования", - сообщили в СЭР по Алматинской области.

На подпольный цех вышли после того, как был задержан мужчина, перевозивший 50 упаковок энергетика. В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактный энергетический напиток "Dizzy".

"Совершаемые правонарушения в данных сферах негативно влияют на развитие бизнеса добросовестных предпринимателей, оказывают значительное влияние на теневую экономику и, в конечном итоге, наносят значительный урон экономическим интересам государства.

Служба экономических расследований ДГД по Алматинской области просит о фактах реализации контрафактной продукции незамедлительно сообщать в территориальные органы Службы экономических расследований органов государственных доходов Республики Казахстан по телефонам доверия 1412 (с городского) 88000806452 (с мобильного телефона)", - отметили в СЭР региона.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.10.2016, 15:49
  
73 килограмма поддельных телефонов задержали на казахстанско-китайской границе 1
12.02.2016, 12:37
  
В Шымкенте подделывают утерянные удостоверения личности и оформляют кредиты
08.12.2015, 17:13
  
Подпольный цех по изготовлению Сoca-cola и Dizzy закрыли под Алматы (ВИДЕО)
03.11.2015, 13:09
  
В Китае признали, что 40% товаров, продаваемых через Интернет, - подделки 1
25.03.2015, 15:23
  
Актюбинский водочник увёл из бюджета 12 миллионов тенге
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Подозреваемого в изнасиловании девочки в Актау "прессуют" сокамерники
В Атырау сантехники задохнулись в колодце
Адвокат озвучил подробности изнасилования 6-летней девочки в Актау
Студент-болашаковец пропал в США
Подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки в Актау признан вменяемым
В алматинском зоопарке умер жираф
Состояние изнасилованной 6-летней Вики из Актау стало критическим
Бабушка 6-летней Виктории из Актау приостановила сбор средств на лечение девочки 1
За оскорбление тещи арестован житель Кызылординской области
73 килограмма поддельных телефонов задержали на казахстанско-китайской границе 1