В алматинском зоопарке умер жираф

В алматинском зоопарке зафиксирована гибель очередного животного.
Накануне умер жираф - особи по кличке Мелман было два года. По предварительной версии, жирафа отравили, передает almaty.tv.
По сообщению
В алматинском зоопарке зафиксирована гибель очередного животного.
Накануне умер жираф - особи по кличке Мелман было два года. По предварительной версии, жирафа отравили, передает almaty.tv.
По сообщению
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