В алматинском зоопарке умер жираф

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В алматинском зоопарке умер жираф

В алматинском зоопарке зафиксирована гибель очередного животного.

Накануне умер жираф - особи по кличке Мелман было два года. По предварительной версии, жирафа отравили, передает almaty.tv.

По сообщению пресс-службы, биоматериалы были отправлены на экспертизу, результаты которой станут известны через 10 дней. Тогда и выяснится точная причина смерти животного. Также в зоопарке сообщили, что проводится служебная проверка.

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