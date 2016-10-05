73 килограмма поддельных телефонов задержали на казахстанско-китайской границе

Китайские подделки популярных во всем мире брендов смартфонов задержаны сотрудниками таможенного поста «Алтынколь» в Алматинской области, передает Казинформ.
Как сообщается, 346 сотовых телефон общим весом 73 кг пытались перевезти через таможенную границу на КПП «Жаркент» 30 сентября.
«При проведении таможенного контроля в административном здании въезда физических лиц из КНР в РК сотрудниками таможенного поста совместно с СЭР была пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу сотовых телефонов разных марок в количестве 346 штук. В данное время производится оценка стоимости задержанных товаров», - говорится в сообщении пресс-службы Департамента государственных доходов по Алматинской области.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.