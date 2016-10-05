73 килограмма поддельных телефонов задержали на казахстанско-китайской границе

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73 килограмма поддельных телефонов задержали на казахстанско-китайской границе

Китайские подделки популярных во всем мире брендов смартфонов задержаны сотрудниками таможенного поста «Алтынколь» в Алматинской области, передает Казинформ.

Как сообщается, 346 сотовых телефон общим весом 73 кг пытались перевезти через таможенную границу на КПП «Жаркент» 30 сентября.

«При проведении таможенного контроля в административном здании въезда физических лиц из КНР в РК сотрудниками таможенного поста совместно с СЭР была пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу сотовых телефонов разных марок в количестве 346 штук. В данное время производится оценка стоимости задержанных товаров», - говорится в сообщении пресс-службы Департамента государственных доходов по Алматинской области.

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Все комментарии (1):
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Fortuner
Везли, правда, 400... 54 смартфона презентовали себе сотрудники таможни ) С каких пор телефоны килограммами измеряются? Начал читать заголовок, подумал что опять про наркоту...
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05.10.2016, 16:02
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