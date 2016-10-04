За взятки от водителей задержали троих полицейских в Актюбинской области

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В Актюбинской области раскрыли преступную группу, состоящую из полицейских, которые брали взятки от водителей, сообщает пресс-служба Департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

По данным ведомства, задержанными оказались сотрудники полка дорожно-патрульной службы МПС ДВД области.

"Должностные лица старшина Бижанов, старшина Еркинов и сержант Шадыманов на системной основе получали взятки от водителей автотранспортных средств за непривлечение к административной ответственности. Так, при получении очередной взятки в сумме 80 тысяч тенге полицейские были задержаны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбюро, полицейские свою вину признали полностью. В настоящее время должностные лица водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.