Заместитель акима Жамбылской области требовал взятку с предпринимателя

Заместитель акима г. Шу Жамбыльской области признался в вымогательстве денег с предпринимателя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент Нацбюро по противодействию коррупции Жамбылской области.

22 сентября в Антикоррупционную службу Жамбылской области поступило заявление индивидуального предпринимателя гр.Т. о неправомерных действиях заместителя акима г. Шу, гр.А. В своем заявлении гр.Т. указал о том, что вышеуказанное должностное лицо вымогает у него денежные средства в размере 300 тыс. тенге за выдачу разрешительных документов на открытие на территории г. Шу 3-х торговых павильонов по продаже питания - Фастфуд.

Заявление зарегистрировано в Едином РДР по ст.366 УК РК. (получение взятки).

В ходе следствия был зафиксирован телефонный разговор между гр.Т и заместителем акима грА., в ходе которого последний потребовал у гр.Т денежные средства в размере 60 000 тенге в виде «аванса» за положительное решение вопроса о размещении 3-х торговых павильонов. В связи с тем, что гр.Т находился в городе Тараз, а гр А., в городе Шу, последний попросил вышеуказанную сумму перевести на его карточный счет, прислав на мобильный телефон гр.Т сообщение с карточный счетом и номером ИИН. Сумма была переведена в тот же день.

В свою очередь, гр-н А.в ходе телефонного разговора очередной раз подтвердил требуемую сумму (300 000 тенге), сказав, что каждая точка обойдется по 100 000 тенге и что данный вопрос решится в течении 3-х рабочих дней, а также обязался оказывать покровительство в дельнейшей его предпринимательской деятельности при проведении проверок с контролирующими органами.

Кроме того, в последующих разговорах гр.А. упомянул, что 30.09.2016 года должно состояться заседание земельной комиссии, на которой должен быть решен вопрос о выдаче разрешения гр Т. на размещение одного торгового павильона на территории города Шу. Однако, в ходе очередного телефонного разговора между гр Т. и гр А., состоявшегося в тот же день, выяснилось, что вопрос о выдаче вышеуказанных разрешений на заседании комиссии рассмотрен не был. Причину нерассмотрения вопроса заместитель акима объяснить не смог.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, 30.09.2016 года гр-н А., был вызван в Местное районное управление по Шускому региону, в ходе которого показал, что он действительно вымогал у гр Т. денежные средства в размере 300 000 тенге, и из которых получил на свой карточный счет 60 000 тенге.

Кроме того гр А., показал, что заявление о получении земельных участков гр Т., по его инициативе написано для формального рассмотрения комиссией, однако он в свою очередь планировал разместить торговые павильоны гр Т.,на территориях принадлежащих частным лицам, а полученные денежные средства он намеревался присвоить себе. Достичь своих целей он планировал используя свое служебное положение, путем просьб местных предпринимателей и использования перед ними своего авторитета должностного лица акимата города Шу.

В настоящее время заместитель акима гр А. свою вину признал полностью. Досудебное расследование продолжается, с учетом признания вины гр А и содействия следствию досудебное расследование планируется закончить в соответствии в порядке ускоренного досудебного производства.

Решение суда будет сообщено дополнительно.