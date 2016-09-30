Замгенпрокурора рассказал о влиянии теракта 5 июня на криминогенную обстановку Актобе

Вооруженная группа людей. Актобе. 5 июня. //Фото из открытых источников.

Приехавшие в Актобе 200 специалистов начали изучать социальную, экономическую, религиозную и криминогенную ситуацию. Замгенпрокурора рассказал о ситуации с криминалом в Казахстане и, в частности, в Актобе и подчеркнул связь между криминалом и безработицей.

- Мы имеем такую положительную статистику, которую не знали даже в лучшие годы СССР, когда, казалось, государство все контролирует. У нас сейчас в два раза меньше убийств, - гордо заявил замгенпрокурора Андрей Кравченко.

По словам замгенпрокурора, в отдельных регионах Казахстана криминогенная обстановка вызывает беспокойство. В том числе и в Актюбинском регионе,

- Количество преступлений в Актюбинской области увеличилось на 18 % по сравнению с прошлыми годами и на 40 % отмечается рост числа убийств. Об этом свидетельствуют июньские события в Актобе, - прорезюмировал замгенпрокурора.

Кравченко считает, что основные подпитки преступности – это нерешенные социальные проблемы.

- Есть связь между отсутствием работы у некоторых граждан и совершения ими преступлений. Около 83 % людей, совершивших преступление, являются безработными. В Актюбинском регионе этот показатель равен 80 %, - привел статистику прокурор.