Замгенпрокурора рассказал о влиянии теракта 5 июня на криминогенную обстановку Актобе

Автор:
Замгенпрокурора рассказал о влиянии теракта 5 июня на криминогенную обстановку Актобе

Вооруженная группа людей. Актобе. 5 июня. //Фото из открытых источников.

Приехавшие в Актобе 200 специалистов начали изучать социальную, экономическую, религиозную и криминогенную ситуацию. Замгенпрокурора рассказал о ситуации с криминалом в Казахстане и, в частности, в Актобе и подчеркнул связь между криминалом и безработицей.

- Мы имеем такую положительную статистику, которую не знали даже в лучшие годы СССР, когда, казалось, государство все контролирует. У нас сейчас в два раза меньше убийств, - гордо заявил замгенпрокурора Андрей Кравченко.

По словам замгенпрокурора, в отдельных регионах Казахстана криминогенная обстановка вызывает беспокойство. В том числе и в Актюбинском регионе,

- Количество преступлений в Актюбинской области увеличилось на 18 % по сравнению с прошлыми годами и на 40 % отмечается рост числа убийств. Об этом свидетельствуют июньские события в Актобе, - прорезюмировал замгенпрокурора.

Кравченко считает, что основные подпитки преступности – это нерешенные социальные проблемы.

- Есть связь между отсутствием работы у некоторых граждан и совершения ими преступлений. Около 83 % людей, совершивших преступление, являются безработными. В Актюбинском регионе этот показатель равен 80 %, - привел статистику прокурор.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
27.09.2016, 17:11
  
Директору оружейного магазина «Паллады» дали год колонии–поселения 4
29.09.2016, 20:14
  
200 специалистов приехали в Актобе изучить причины теракта и безработицы
29.09.2016, 10:43
  
Генпрокурор РК выехал в Актюбинскую область по поручению президента 2
28.09.2016, 00:15
  
«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане 4
23.09.2016, 17:18
  
​Директора Паллады приговорили к году колонии-поселения 10
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Баян Есентаева призналась, что ее жизнь поделилась на "до" и "после"
9 лет тюрьмы получил насильник заключенной Натальи Слекишиной 1
Полковник МВД отправился в тюрьму на шесть лет 2
В Алматинской области задержали вооруженную преступную группу
Изнасилованную в Алматинской области женщину выписали из больницы 1
Полиция установила личность "писающего полицейского" 9
Исполнитель хита Мария Магдалена на тое подрался с тамадой 2
Насильника Натальи Слекишиной могут отправить за решетку на 10 лет 1
Фотографии с полицейским справляющим нужду из салона авто возмутили казахстанцев 42
Убитых в Алматинской области братьев пытали, а потом застрелили 3