9 лет тюрьмы получил насильник заключенной Натальи Слекишиной

Ранее прокурор просил для обвиняемого 10 лет.

В Турксибском районном суде Алматы оглашен приговор по делу об изнасиловании Натальи Слекишиной в СИ-18, передаёт Zakon.kz.

Приговором суда Руслан Хакимов признан виновным по статьям 120 ч.2 п.4, з62 ч.4 п.3, 146 ч.2 п.2, и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что накануне в ходе судебного заседания обвиняемый в изнасиловании и пытках над Слекишиной не признал вины. Он продолжил настаивать на том, что все произошло при обоюдном согласии. Прокурор запрашивал для подсудимого 10 лет колонии.

Отметим, что 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала срок, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе прошлого года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.

В ходе судебного процесса, когда дело подошло ближе к прениям, Слекишина внезапно отказалась от адвокатов. Ей удалось рассказать адвокату Айман Умаровой, что она сделала это из-за угроз. Позже Слекишина объявила голодовку и потребовала обеспечить ей безопасность, а также вернуть адвоката. В результате прокуратура занялась обеспечением безопасности Слекишиной, а также была инициирована проверка в ЛА 155/1 (СИ-1, Алматы), куда на время суда была переведена Слекишина. В отношении ряда сотрудников этого СИЗО было возбуждено уголовное дело.

На последнем судебном заседании обвиняемому Хакимому был вручен новый обвинительный акт, в котором ему добавлена еще одна статья - пытки. Кроме этого, отдельно выделено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц СИ-18, где изнасиловали Слекишину. В рамках этого дела допрошен Омарбеков Е.Д., бывший и.о. начальника СИ-18.