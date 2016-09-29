В Алматинской области задержали вооруженную преступную группу

ОПГ занималась вымогательством, мошенничеством и контрабандой товаров из Китая.

В Алматинской области задержали участников преступной группы с наркотиками и оружием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

Как отмечается в сообщении, 27 сентября сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятии на окраине поселка Достык Алакольского района задержаны три активных участника транснациональной преступной группы.

Преступная группа занималась вымогательством, мошенничеством и контрабандой товаров из Китайской Народной Республики в околотаможенной сфере.

"При обыске у них и в автомашине марки «Митсубиси-Паджеро», было обнаружено и изъято - 2 травматических пистолета марки « Стриммер » и « ПМ », а также патроны к ним, один обрез гладкоствольного ружья, два спичечных коробка, с веществом растительного происхождения и полиэтиленовый пакет, с порошкообразным веществом бежевого цвета, со специфическими запахами", - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые в тот же день были водворены в изолятор временного содержания.