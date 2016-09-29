В Алматинской области задержали вооруженную преступную группу

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В Алматинской области задержали вооруженную преступную группу

ОПГ занималась вымогательством, мошенничеством и контрабандой товаров из Китая.

В Алматинской области задержали участников преступной группы с наркотиками и оружием, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры области.

Как отмечается в сообщении, 27 сентября сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятии на окраине поселка Достык Алакольского района задержаны три активных участника транснациональной преступной группы.

Преступная группа занималась вымогательством, мошенничеством и контрабандой товаров из Китайской Народной Республики в околотаможенной сфере.

"При обыске у них и в автомашине марки «Митсубиси-Паджеро», было обнаружено и изъято - 2 травматических пистолета марки «Стриммер» и «ПМ», а также патроны к ним, один обрез гладкоствольного ружья, два спичечных коробка, с веществом растительного происхождения и полиэтиленовый пакет, с порошкообразным веществом бежевого цвета, со специфическими запахами", - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые в тот же день были водворены в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестр досудебных расследований по статье 287 ч.4 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно). В настоящее время проводится досудебное расследование.

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