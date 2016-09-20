На 10-летнюю девочку в парке Жезказгана напал педофил

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На 10-летнюю девочку в парке Жезказгана напал педофил

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

В Жезказгане по подозрению в попытке изнасилования несовершеннолетней задержали иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, передает Казинформ.

«19 сентября на телефон 102 поступило сообщение от 38-летнего жителя Жезказгана о том, что неизвестный в парке пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. На месте задержан 23-летний гражданин Республики Узбекистан, проживающий в Южно-Казахстанской области», - сказал руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В его отношении начато досудебное расследование по статье 24-121 ч. 4 УК РК.

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