Ради безопасности Слекишиной в камеру установили видеонаблюдение

Камеры призваны фиксировать всех, кто навещает Слекишину - чтобы защитить ее от давления.

- Вход в камеру к Наталье Слекишиной будет круглосуточно просматриваться через камеры наблюдения, - сказала адвокат Айман Умарова.

Айман Умарова отметила, что видеокамеры станут «хорошим дополнением» к обещаниям и гарантиям безопасности, которые дала прокуратура города в отношении ее подзащитной. Однако на вопрос, куда будет передаваться информация с камер, адвокат ответить не смогла.

- Важно, что безопасность Натальи и ее ребенка теперь обеспечивают. Камеры для записи всех посетителей, которые входят и выходят из камеры, поставили, я надеюсь, все будет нормально.

Кроме того, по словам адвоката, прокуратура уже подготовила новый обвинительный акт в отношении экс-надзирателя Руслана Хакимова

- Уже завтра на судебном заседании вероятно будут озвучены дополнительные обвинительные статьи в отношении Хакимова. Потому как то, что они делали, за все рамки выходит, - возмущена Айман Умарова.

По ее словам, Наталью Слекишину заставили не только отказаться от адвокатов, но и дать ложные показания о том, что с Хакимовым связь была добровольная и что она брала от него деньги.

- Но в присутствии прокурора Наталья Слекишина заявила, что на нее оказывалось давление, ей и ее ребенку угрожали. Теперь прокуратура взяла это дело под свой контроль.

Напомним: в начале июня 2016 года осужденная Наталья Слекишина обвинила сотрудников тюрьмы в групповом изнасиловании, в результате которого она родила девочку. В совершении преступления никто из четырех обвиняемых не сознавался. Однако ДНК анализ установил личность отца ребенка - им оказался надзиратель учреждения Руслан Хакимов.