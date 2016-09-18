В ЗКО осудили полицейского, допустившего побег заключённых из камеры

На этой неделе за данную «оплошность» на рабочем месте бывшего постового сотрудника изолятора временного содержания ОВД Бурлинского района Е. Аубакирова по ст. 371 УК («Халатность») суд приговорил к 1 году ограничения свободы. Об этом сообщает Уральская неделя.

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, приговор не вступил в законную силу. Однако будет ли виновный подавать апелляцию, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, 05.07.2016 года, в период времени с 04.00 до 05.00 часов, из ИВС ОВД Бурлинского района совершили побег осужденный Шестопалов Г.М. и подсудимый Черный П.В.

По данному факту начаты досудебные расследования по ст. 426 УК, т.е. «Побег из-под ареста», а также в отношении сотрудника полиции, допустившего побег, по ст. 371 УК — по признакам халатности.

Приговорами Бурлинского районного суда от 11 и 17 августа т.г. Черный и Шестопалов признаны виновными по ч. 1 ст. 426 УК («Побег из мест лишения свободы») с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 года 6 месяцев, соответственно.

Приговоры вступили в законную силу.