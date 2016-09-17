Военнослужащего подозревают в избиении до смерти женщины в Астане

38-летняя женщина скончалась после избиения на парковке в Астане. Полицейские задержали 24-летнего военнослужащего контрактной службы воинской части МО РК, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

38-летняя жительница Астаны скончалась после жестокого избиения несколькими мужчинами на парковке. По их словам, мужчинам не понравилось, как женщина паркует машину. Они сделали ей замечание. Завязалась словесная перепалка, а затем драка, обернувшаяся зверским избиением, передает ИА "NewTimes.kz".

После этого, считают соседи погибшей, изувеченную, но еще живую женщину неизвестные оттащили в кусты за гаражами и бросили умирать. Именно там ее обнаружили утром 8 августа. Как сообщили корреспонденту агентства в станции скорой помощи, травмы женщины были несовместимы с жизнью. По словам местных жителей, у погибшей остались двое детей.

15 августа подозреваемый был водворен в ИВС ДВД Астаны.

"8 августа около 11.30 во дворе дома по проспекту Абылай хана с телесными повреждениями обнаружена и доставлена в медицинское учреждение гр-ка Н., которая от полученных травм скончалась в больнице. Указанный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования в УВД района Алматы ДВД города", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлена причастность военнослужащего контрактной службы воинской части МО РК к данному преступлению. Постановлением Алматинского районного суда санкционировано применение меры пресечение в виде "содержания под стражей" подозреваемого.



Уголовное дело передано в центральное региональное Военно-следственное управление МВД РК для дальнейшего расследования.