Состояние изнасилованной в Актау девочки крайне тяжелое

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Состояние изнасилованной в Актау девочки крайне тяжелое

Произошло повреждение головного мозга и сейчас он не работает.

В Национальном научном центре материнства и детства прошла акция поддержки маленькой девочки, пострадавшей от насильника в Актау, сообщает телеканал "Хабар 24".

Заместитель акима города Ермек Аманшаев, олимпийская чемпионка Гюзель Манюрова, телеведущая Динара Сатжан, актер Ануар Нурпеисов и певица Айгуль Иманбаева принесли игрушки к специально установленному уголку надежды.

В больнице круглосуточно находятся две бабушки ребенка, они постоянно рядом с девочкой и очень переживают. Девочка поступила в больницу 27 августа в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится на стационарном лечении.

«Что касается организационных моментов, материальной поддержки - это все мы предусматриваем, главное - чтобы она проснулась, выкарабкалась из этого тяжелого состояния, - сказал Ермек Аманшаев. - Это очень тяжелый случай, когда общество должно сплотиться вокруг серьезной проблемы - педофилии, чтобы на законодательном уровне те люди, которые совершают такие жестокие поступки, понесли жестокое наказание».

«Состояние пациентки крайне тяжелое, прогнозы по восстановлению функций неблагоприятные. К сожалению, в результате того, что произошло с девочкой, долгое время мозг не получал достаточного количества кислорода, в результате этого произошло тяжелое повреждение головного мозга, и сейчас он не работает», - сообщила врач.

Олимпийская чемпионка Гюзель Манюрова в связи с произошедшим предложила ввести уроки по самообороне в школах, а также по разъяснению правил поведения на улице, чтобы обезопасить детей от подобных случаев.

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