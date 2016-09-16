Пропавшая алматинка найдена живой и здоровой

Она находилась в доме своей бабушки.
Полицейские Алматы установили местонахождение 25-летней Алены Захаровой, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу ДВД г.Алматы
Она находилась в доме своей бабушки. Девушка пояснила, что ее уход из дома был ее личным решением и связан с семейными обстоятельствами.
Отметим, с заявлением о пропаже девушки ее родственники в УВД Бостандыкского района обратились 15.09.2016 года.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.