Пропавшая алматинка найдена живой и здоровой

Она находилась в доме своей бабушки.

Полицейские Алматы установили местонахождение 25-летней Алены Захаровой , сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу ДВД г.Алматы

Она находилась в доме своей бабушки. Девушка пояснила, что ее уход из дома был ее личным решением и связан с семейными обстоятельствами.