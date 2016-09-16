Пропавшая алматинка найдена живой и здоровой

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Пропавшая алматинка найдена живой и здоровой

Она находилась в доме своей бабушки.

Полицейские Алматы установили местонахождение 25-летней Алены Захаровой, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу ДВД г.Алматы

Она находилась в доме своей бабушки. Девушка пояснила, что ее уход из дома был ее личным решением и связан с семейными обстоятельствами.

Отметим, с заявлением о пропаже девушки ее родственники в УВД Бостандыкского района обратились 15.09.2016 года.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя Красава
Красава
Еще одна тупая.
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16.09.2016, 10:51
фото пользователя Keks1
Keks1
Еще две тупых. Одна молодая, вторая старая. Кто после этого скажет, что рукоприкладство в семье неприемлемо?
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16.09.2016, 11:11
фото пользователя Малинка
Малинка
Бабушка штирлиц,мужу не выдала внучкуtongue
Ответить
16.09.2016, 10:59
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