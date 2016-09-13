Обстоятельства смерти казахстанского хоккеиста Девяткина раскрыты

Брат погибшего Петра Девяткина Александр Девяткин заявил о том, что известный в прошлом хоккеист сборной Казахстана покончил с собой из-за большого количества долгов, сообщает агентство "Р-Спорт".

Тело 39-летнего хоккеиста было обнаружено в Новосибирске сотрудниками местной полиции. В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине. У него остались жена и маленький ребенок.

Информация об обнаружении тела спортсмена у дома по адресу улица Немировича-Данченко, 12, поступила в полицию утром 10 сентября.

"В ходе выезда сотрудники отдела полиции номер 7 "Ленинский" обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который предположительно покончил жизнь самоубийством", - рассказали в полиции.

"В записке он так и написал: простите, не могу так больше жить с долгами, всех люблю. Он прилетел в Новосибирск из Поронайска накануне и в ближайшие дни собирался в Москву по делам и по работе, однако накануне что-то у него не срослось", - приводит слова Александра Девяткина Life.ru.

Петр Девяткин - известный казахстанский хоккеист, воспитанник Усть-Каменогорского хоккея. Участник зимних Олимпийских игр в Нагано 1998 года.