Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане

За семь месяцев этого года в Казахстане в ДТП погибло более 1200 человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства, за последние семь месяцев в Казахстане зарегистрировано 9941 ДТП. Эти аварии унесли жизни 1228 человек, пострадали 12 827 казахстанцев.

При этом в МВД констатируют снижение количества ДТП на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие, отмечается и снижение погибших на 7,1%, раненных на 1%.

«За нарушение ПДД сотрудниками полиции задержаны 18397 пьяных водителей. Оштрафованы 115 434 пешехода. Лишены прав управления 25 084 водителя, к административной ответственности привлечены 2619 человек», - сообщили в пресс-службе МВД РК.