Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане

Автор:
Более 1200 человек погибло в ДТП в Казахстане

За семь месяцев этого года в Казахстане в ДТП погибло более 1200 человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства, за последние семь месяцев в Казахстане зарегистрировано 9941 ДТП. Эти аварии унесли жизни 1228 человек, пострадали 12 827 казахстанцев.

При этом в МВД констатируют снижение количества ДТП на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следствие, отмечается и снижение погибших на 7,1%, раненных на 1%.

«За нарушение ПДД сотрудниками полиции задержаны 18397 пьяных водителей. Оштрафованы 115 434 пешехода. Лишены прав управления 25 084 водителя, к административной ответственности привлечены 2619 человек», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 12:33
  
Водитель Путина погиб при лобовом столкновении авто в Москве 1
06.09.2016, 12:10
  
24 Дариги Назарбаевых и 12 Каримов Масимовых проживают в Казахстане 4
04.09.2016, 13:15
  
В Афганистане в ДТП погибли 50 человек
02.09.2016, 12:01
  
Почти на 20% в Казахстане подорожала водка 2
29.08.2016, 16:22
  
Более 16 млрд тенге на интернет потратили казахстанцы в июне 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Тело мальчика пропавшего два месяца назад обнаружили в реке в ЮКО
Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области
Мошенник, причинивший ущерб государству на 200 миллионов тенге экстрадирован в Казахстан 2
Личность мужчины, голову которого нашли в мусорном баке, установлена 1
Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы
Подозреваемый в изнасиловании 6-летней девочки в Актау признал вину 5
Число приверженцев нетрадиционных религий в Казахстане достигло 16 тыс человек 4
​Муж Баян Есентаевой подозревается в изнасиловании
У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг
​Еркеш Шакеев рассказал как погиб его сын