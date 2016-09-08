Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области

7 сентября, в Кызылординской области, в 15:40 по времени Астаны, вертолет авиакомпании «Евро-Азия Эйр» МИ-8 совершил падение при взлете.

На борту воздушного судна находились работники Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл».

«Жертв нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - отметили в компании.