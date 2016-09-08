Вертолет с работниками КазТрансОйла на борту упал в Кызылординской области

В Кызылординской области вертолет авиакомпании «Евро-Азия Эйр» совершил падение при взлете, сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».
7 сентября, в Кызылординской области, в 15:40 по времени Астаны, вертолет авиакомпании «Евро-Азия Эйр» МИ-8 совершил падение при взлете.
На борту воздушного судна находились работники Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл».
«Жертв нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются», - отметили в компании.
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