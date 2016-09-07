Отрезанную голову и конечности обнаружили в мусорном баке Алматы

Личность погибшего установит судебно-криминалистическая экспертиза.

В Алматы в мусорном контейнере были обнаружены отрезанная голова и конечности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранним утром по адресу пр. Абылай-Хана 30 у многоквартирного дома в мусорных контейнерах копался мужчина без определенного места жительства. Разворачивая пакет за пакетом, в поисках ценных вещей, обнаруженная в одном из контейнеров находка ошеломила мужчину. В спортивной сумке, среди тряпок, находились два пакета, в одном из которых была отрезанная голова мужчины 25-30 лет. Во втором пакете были обнаружены конечности.

Находясь в ужасе, мужчина побежал в сторону оживленной дороги, где встретил экипаж дорожной полиции. Мужчина сообщил о находке, после чего вместе с сотрудниками проследовал к месту. Прибыв на место, полицейские сообщили о ней центрально-оперативному дежурному. На место экстренно прибыла оперативно-следственная группа и криминалисты. Территория была оцеплена.

Личность мужчины установит судебно-криминалистическая экспертиза. Отметим, что помимо многочисленных жилых домов, недалеко от места происшествия расположены детский сад и гимназия.