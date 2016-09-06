Число приверженцев нетрадиционных религий в Казахстане достигло 16 тыс человек

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Число приверженцев нетрадиционных религий в Казахстане достигло 16 тыс человек

Комитет по делам религий констатирует, что численность сторонников нетрадиционных религиозных объединений - достигла шестнадцати тысяч человек, передает телеканал «Астана».

Об этом стало известно во время открытия в Алматы института по переподготовке специалистов по борьбе с экстремизмом. Учебное заведение будет работать при университете «Нур Мубарак». Имамы с разных регионов страны будут набираться опыта у квалифицированных специалистов, приглашенных из Египта.

Представители профильного комитета отмечают, что деятельность института поможет вернуть к обычной жизни тех, кого вербуют через интернет. На сегодня в стране выявлено 22 исламские организации. Их работа решением суда подвержена административному взысканию.

«В последнее время возросла пропаганда подобных течений. В частности, это осуществляется в интернете. К примеру, через «Скайп» либо же сторонники создают в социальных сетях специальные группы, куда завлекают людей. Мы уверены, что открывшийся институт поможет искоренить это. И те 16 тысяч сторонников нетрадиционных течений смогут благополучно вернуться общество», - пояснил руководитель управления комитета по делам религий министерства культуры и спорта РК Балгабек Мырзаев.

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