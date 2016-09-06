​Муж Баян Есентаевой подозревается в изнасиловании

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​Муж Баян Есентаевой подозревается в изнасиловании

Бакытбек Есентаев, помимо обвинений в покушении на убийство своей жены Баян Есентаевой, подозревается в ее изнасиловании.

Предварительное слушание по делу об избиении и нанесении ножевых ранений известному продюсеру Баян Есентаевой назначено на 14 сентября, сообщили ИА Новости-Казахстан в Алматинском областном суде.

Слушание будет проходить в Карасайском районном суде в Алматинской области.

"Предварительное слушание назначено на 14 сентября. Подсудимый представлен суду по статье 24 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", статье 99 "Убийство" (в совокупности – "Покушение на убийство" – ред.), статье 120 "Изнасилование" и статье 121 "Насильственные действия сексуального характера" УК РК", - сообщила руководитель пресс-службы Алматинского областного суда Айнаш Рахимбаева.

Есентаева 10 июня была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу города Талгар Алматинской области после конфликта с мужем Бакытбеком Есентаевым, который нанес ей несколько ножевых ранений. В настоящее время Есентаев находится под арестом.

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