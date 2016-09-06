У изнасилованной 6-летней девочки из Актау сильно пострадал головной мозг

Состояние девочки по-прежнему крайне тяжелое.

Врачи рассказали о состоянии изнасилованной шестилетней девочки из Актау , передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Корпоративного фонда University Medical Center.

"Она продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. У нее было удушье, пролежала там несколько часов, сильно пострадал головной мозг. Находится в тяжелой коме. Главный реаниматолог в контакте с профессорами из университета Кембридж , Москвы", - сообщили в пресс-службе Корпоративном фонде University Medical Center.

Напомним, шестилетняя девочка пропала 20 августа в районе магазина «Иваныч», расположенного в 1 микрорайоне в доме №29. Ребенка нашли спустя несколько часов в районе поселка Приморский и доставили в областную детскую больницу. Врачи подтвердили, что девочку изнасиловали. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК.