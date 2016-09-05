7 сельских акимов поймали на взятках в ЮКО

Антикоррупционной службой выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по государственным программам "Балапан" и "Развитие образования на 2011-2020 года" на общую сумму более 100 миллионов тенге, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой Нацбюро по противодействию коррупции.

Сообщается, что акимы сельских округов Мактааральского района Южно-Казахстанской области, находясь в преступном в сговоре с руководителями частных дошкольных учреждений, похитили более 100 миллионов тенге бюджетных средств.