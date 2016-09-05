7 сельских акимов поймали на взятках в ЮКО

Антикоррупционной службой выявлены факты хищения бюджетных средств, выделенных по государственным программам "Балапан" и "Развитие образования на 2011-2020 года" на общую сумму более 100 миллионов тенге, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой Нацбюро по противодействию коррупции.
Сообщается, что акимы сельских округов Мактааральского района Южно-Казахстанской области, находясь в преступном в сговоре с руководителями частных дошкольных учреждений, похитили более 100 миллионов тенге бюджетных средств.
"Должностные лица вместе с руководителями дошкольных учреждений создавали фиктивные списки воспитанников, зачисляя одного ребенка в несколько детских садов. Тем самым они искусственно увеличивали количество детей и соответственно суммы затрат на их содержание", - прокомментировали в Нацбюро по противодействию коррупции.
Так, например, по данным Нацбюро, аким сельского округа "Жана жол" Сатыбалдиев вместе с бухгалтером Омаровым и учредителем дошкольных учреждений ТОО "Айсана-ана" и ТОО "Жас шуак" Биболовым похитили более 39,8 миллиона тенге. По аналогичной схеме совершено хищение бюджетных средств в сельском округе "Нурлыбаев" на общую сумму более 25 миллионов тенге.
Также сообщается, что акимы других сельских округов района попытались уйти от уголовной ответственности путем дачи взяток должностным лицам Антикоррупционной службы за положительное процессуальное решение по расследуемому делу.
Антикоррупционной службой зафиксированы и задокументированы факты передачи взяток. В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны акимы следующих округов:
аким сельского округа "Жана Жол" Сатыбалдиев с бухгалтером Омаровым в сумме 500 000 тенге;
аким сельского округа "Атакент" Алиев в сумме 900 000 тенге;
аким сельского округа "Енбекши" Ибрагимов в сумме 450 000 тенге;
аким сельского округа "Жамбыл" Калдыбаев в сумме 490 000 тенге;
аким сельского округа "Иржар" Туршаев И. в сумме 630 000 тенге;
аким сельского округа "Мырзакент" Еримбетов в сумме 660 000 тенге;
аким сельского округа "Калыбекова" Бектурсынов в сумме 460 000 тенге.
Общая сумма взяток составляет 3 миллиона 630 тысяч тенге.
"В настоящее время все вышеуказанные должностные лица задержаны и водворены в ИВС РОВД Мактааральского района. Проводится досудебное расследование", - резюмировали в ведомстве.
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