Второй день ищут ​бомбу в 9-этажном доме в Рудном

Экстренные службы проводят проверку в девятиэтажном доме в городе Рудный после поступления информации о бомбе. Жильцы дома со вчерашнего вечера не могут попасть в свои квартиры.

Жильцы девятиэтажного дома в городе Рудный Костанайской области были эвакуированы поздно вечером в воскресенье после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает ИА Новости-Казахстан.

По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, эвакуация жильцов дома, расположенного в центре города по улице Ленина, началась около 23 часов 4 сентября.

Как сообщила заместитель акима города Елена Скаредина местному порталу "Хорошее дело", люди смогут вернуться в свои квартиры не ранее завтрашнего дня. Оцепление будет снято 6 сентября.

Для приема эвакуированных людей были подготовлены спальные места в четырех школах Рудного и гостиницах города.

Оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал жителей Рудного "воздержаться от распространения непроверенной информации и сохранять спокойствие".

Во время эвакуации было ограничено движение в квадрате улиц Ленина-Качарская-50 лет Октября-Корчагина.

В настоящее время проверка продолжается.