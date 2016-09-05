Второй день ищут ​бомбу в 9-этажном доме в Рудном

Экстренные службы проводят проверку в девятиэтажном доме в городе Рудный после поступления информации о бомбе. Жильцы дома со вчерашнего вечера не могут попасть в свои квартиры.
Жильцы девятиэтажного дома в городе Рудный Костанайской области были эвакуированы поздно вечером в воскресенье после поступления информации об угрозе взрыва, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом, передает ИА Новости-Казахстан.
По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, эвакуация жильцов дома, расположенного в центре города по улице Ленина, началась около 23 часов 4 сентября.
Как сообщила заместитель акима города Елена Скаредина местному порталу "Хорошее дело", люди смогут вернуться в свои квартиры не ранее завтрашнего дня. Оцепление будет снято 6 сентября.
Для приема эвакуированных людей были подготовлены спальные места в четырех школах Рудного и гостиницах города.
Оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал жителей Рудного "воздержаться от распространения непроверенной информации и сохранять спокойствие".
Во время эвакуации было ограничено движение в квадрате улиц Ленина-Качарская-50 лет Октября-Корчагина.
В настоящее время проверка продолжается.
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