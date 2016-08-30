В изоляторе Уральска задержанный упал с кровати и погиб

Проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

В изоляторе временного содержания управления внутренних дел Уральска умер арестованный. По версии следствия, он упал с кровати и повредил голову, передает региональный портал "Мой Город".

ЧП произошло утром 23 августа, однако о произошедшем стало известно только сейчас.

"В 09:15 со второго яруса кровати спрыгнул головой вниз задержанный А. Кабиев. Его доставили в областную клиническую больницу с диагнозом "линейный перелом теменной и височной кости справа с переходом на основание черепа; острая эпидуральная гематома справа со сдавлением головного мозга; ушиб головного мозга тяжелой степени". Около 23 часов 23 августа А. Кабиев скончался в областной клинической больнице. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД Уральска по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

Как отметили в надзорном органе, погибший был задержан по статье 188 УК РК "Кража".