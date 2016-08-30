В Актобе объявлен в розыск участник конфликта в Украине

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В Актобе объявлен в розыск участник конфликта в Украине

Максим Ермолов, получивший повестку в суд, бесследно исчез 18 августа.

В суде № 2 Актобе объявили в розыск подсудимого Максима Ермолова, который обвиняется в участии в вооружённом конфликте в Украине, передаёт centralasian.org. Поводом послужило игнорирование судебного заседания. Причём во второй раз. В первый раз, 22 августа, обвиняемый не явился на заседание, хотя ещё 15 августа был оповещён. 29 августа история повторилась.

Согласно постановлению суда, его должны были принудительно доставить в суд сотрудники департамента КНБ, но по адресу места жительства Максима Ермолова не нашли. Сообщается, что в доме была его мать, которая сказала, что не видела сына с 18 августа. По ее словам, 19 августа он позвонил, попросил выслать ему копию удостоверения и справку от психиатра.

Судья Нурлан Бисени предположил, что подсудимый покинул страну, и вынес постановление о розыске Максима Ермолова. Он обвиняется по статье "Участие в иностранных вооруженных конфликтах".

По материалам суда, в период с сентября 2014 года по февраль 2015 года Ермолов в составе пророссийских сепаратистов участвовал в боевых действиях на востоке Украины против правительственных войск. Он был задержан в Казахстане после того, как вернулся в феврале 2015 года "с целью разрешения личных бытовых вопросов".

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