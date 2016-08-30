Жители Актау сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании девочки

Автор:
Жители Актау сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании девочки

Предполагаемое место, где нашли девочку. Фото: "Лада".

Один из очевидцев рассказал, что это был молодой мужчина европейской внешности.

Жители Актау распространили в соцсетях фотографии, на которых, как предполагается, запечатлен момент проведения следственного эксперимента с подозреваемым в изнасиловании шестилетней девочки, пишет региональное издание "Лада".

Один из очевидцев рассказал, что это был молодой мужчина европейской внешности. "Полицейские водили его в наручниках. Несколько полицейских машин было. Он показывал, видимо, где и что было... Полиция его охраняла, чтобы люди не накинулись на него", - рассказал очевидец следственного эксперимента.

По словам очевидцев, в ходе проведения следственного эксперимента мужчину привозили к магазину "Иваныч" в первом микрорайоне, рядом с которым пропала девочка. Подозреваемого в сопровождении полиции также видели в промзоне, непосредственно в районе производственной базы "Фуд Мастер", около которой ребенок через несколько часов после пропажи был обнаружен в бессознательном состоянии.

В ДВД Мангистауской области и МВД РК не подтверждают и не опровергают информацию о задержании подозреваемого.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
29.08.2016, 14:35
  
Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме 4
29.08.2016, 11:58
  
​В Актобе 40-летняя женщина родила 14-го ребенка 41
27.08.2016, 16:46
  
Пострадавшую от рук насильника шестилетнюю девочку доставили в Астану
27.08.2016, 11:20
  
Власти Мангистау объявили награду в 3 миллиона тенге за информацию о насильнике 6-летней девочки 3
26.08.2016, 14:41
  
Спасение девочки из-под завалов после землетрясения в Италии
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Сибирская язва подтвердилась у трёх жителей Карагандинской области
Более 200 тыс тенге штрафа заплатит житель Актау за найденный сверок с марихуаной
Изнасилованная 6-летняя девочка из Актау находится в тяжелой коме 4
Надпись "Аллаху акбар" напугала актюбинцев 5
Задержанные в Алматинской области радикалы являются салафитами - КНБ
На полмиллиона тенге оштрафовали жителя Костаная за двойное гражданство
В Алматы избили и ограбили 20-летнего иностранца 1
В Костанайской области 13-летний школьник спас двух тонущих девочек
Женщина простила мужу-педофилу изнасилования дочери в Павлодаре
У жителя Актюбинской области изъяли коноплю на 150 млн тенге 2