Жители Актау сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании девочки

Предполагаемое место, где нашли девочку. Фото: "Лада".

Один из очевидцев рассказал, что это был молодой мужчина европейской внешности.

Жители Актау распространили в соцсетях фотографии, на которых, как предполагается, запечатлен момент проведения следственного эксперимента с подозреваемым в изнасиловании шестилетней девочки, пишет региональное издание "Лада".

Один из очевидцев рассказал, что это был молодой мужчина европейской внешности. "Полицейские водили его в наручниках. Несколько полицейских машин было. Он показывал, видимо, где и что было... Полиция его охраняла, чтобы люди не накинулись на него", - рассказал очевидец следственного эксперимента.

По словам очевидцев, в ходе проведения следственного эксперимента мужчину привозили к магазину "Иваныч" в первом микрорайоне, рядом с которым пропала девочка. Подозреваемого в сопровождении полиции также видели в промзоне, непосредственно в районе производственной базы "Фуд Мастер", около которой ребенок через несколько часов после пропажи был обнаружен в бессознательном состоянии.

В ДВД Мангистауской области и МВД РК не подтверждают и не опровергают информацию о задержании подозреваемого.