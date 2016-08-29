Задержанные в Алматинской области радикалы являются салафитами - КНБ

Задержанные в Алматинской области за подготовку терактов радикалы являются приверженцами салафизма, в настоящий момент они арестованы, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета национальной безопасности Владимира Жумаканова.

«Задержаны четверо, один из них гражданин Кыргызстана, возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации», они находятся под арестом, сейчас идут следственные действия… они придерживаются этого идеологического течения - салафиты», - сказал Жумаканов журналистам.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области 18 августа сотрудниками комитета национальной безопасности проведена спецоперация по задержанию четырех членов радикальной группы, планировавшей серию терактов на территории Казахстана. У задержанных, являющихся гражданами Казахстана и Кыргызстана, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и религиозно-экстремистские материалы, которые находились по местам их проживания и в специально обустроенных тайниках.

Сообщалось также о нейтрализации планов радикалов по совершению вооруженных нападений на сотрудников и места дислокации подразделений КНБ, полиции и воинских частей, на следующем этапе ими были намечены террористические атаки на места массового скопления населения.