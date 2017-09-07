﻿ Паркет и ламинат планируют производить в Актобе

Завод по производству паркета, ламината и других изделий из дерева с ориентиром на экспорт в страны ЕАЭС, ЦА и Иран может появиться в Актюбинской области. Об этом "Диапазону" сообщили в пресс-службе облакимата.

Перспективы создания предприятия обсудил глава региона Бердыбек Сапарбаев в ходе встречи с руководством турецкой транснациональной корпорации "Yildizdar Yatirim Holding".

Объем инвестиций может составить 150 млн. долл. США, появится 500 новых рабочих мест.

Следует отметить, что в 2015 году в РК было импортировано 6,8 млн. кв. м. ламината, в 2016 – 5,3 млн. кв. м. В целом, емкость казахстанского рынка составляет 18-23 млн. долларов США.

"Yildizlar Yatirim Holding" - одна из быстроразвивающихся турецких транснациональных корпораций с годовым оборотом в более 2 млрд. долл. США, дочерние компании которой работают в отрасли логистики, осуществляют производство строительных материалов (лесопереработка), удобрений, химической промышленности, металлургической отрасли, недвижимости и других направлений. Холдинг владеет порядка 20 заводами, в том числе, в настоящее время инвестирует в США и Румынию.