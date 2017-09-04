﻿ В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает

Сильнее всего пострадали работники научной и технической сферы. По итогам полугодия, их покупательская способность упала сразу на 25,5%, передает "Диапазон" со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам года среднемесячная зарплата казахстанцев составила 144,95 тысячи тенге - на 5,1% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Наибольший прирост отметили в области административного и вспомогательного обслуживания (+15,1% за год), риелторской деятельности (+6,6%) и АПК (+5,7%).

В то же время, реальные зарплаты казахстанцев падают - покупательская способность уменьшилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, несмотря на снижение, заработные платы в научных отраслях все еще остаются одними из самых высоких в РК. Выше них только зарплаты сотрудников финансовой и страховой сферы - 303,13 тыс. тг, +10,9% за год, их покупательская способность выросла на 2,9%.

Сохранить и даже немного увеличить реальный уровень зарплат сумели только работодатели Актюбинской области: +0,8% за год. Номинальный рост составил +7,7%, до 121,28 тыс. тг по итогам полугодия.

Наибольшее сокращение покупательской способности отметили в регионе с самым высоким уровнем зарплат - Атырауской области: сразу -10,9%. Номинальное сокращение заработной платы составило -3%, до 253,9 тыс. тг.