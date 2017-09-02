﻿ Россия вкладывает в экономику Казахстана ежегодно более миллиарда долларов ​

Россия вкладывает в экономику Казахстана ежегодно более миллиарда долларов ​

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Россия вкладывает в экономику Казахстана ежегодно более миллиарда долларов ​

Всего в Казахстане зарегистрирована 41 тысяча совместных и иностранных компаний, 13 тысяч из них - российских, передает корреспондент Today.kz.

"Инвестиционное сотрудничество тоже динамично развивается. Российская Федерация в экономику Казахстана ежегодно вкладывает более миллиарда долларов США. На данный момент на рынках Казахстана реализуется и планируется реализация более 100 инвестиционных крупных проектов на сумму 20 миллиардов долларов США. Сегодня на рынках Казахстана работает весь крупный российский бизнес", - сказал Яковлев, торговый представитель РФ в РК.

Ежегодно более 2 000 российских компаний посещают РК в рамках различных ярмарок.

Кроме того, Яковлев рассказал о 34-процентном росте взаимной торговли за восемь месяцев 2017 года.

"Мы вчера уже провели ряд переговоров и наметили конкретные шаги по продвижению российского бизнеса на рынки Казахстана. За последние восемь месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 34 процента. И по итогам года наш прогноз - 35-40 процентов рост всего товарооборота.

Данные спикера говорят о том, что Российская Федерация в товарообороте Казахстана занимает первое место, ее доля составляет 20 процентов. На втором месте располагается Китай, и замыкает тройку Италия.

Казахстан же, в свою очередь, в товарообороте России занимает второе место среди стран СНГ, а среди всех стран мира находится в первой десятке.

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