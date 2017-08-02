﻿ В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает

В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает

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В Актюбинской области реальная зарплата растет, а в Казахстане падает

Реальные зарплаты казахстанцев ускорили падение до 2,9 процента во втором квартале этого года. Самое сильное обесценение зарплат произошло в Атырауской области, пишут аналитики Ranking.kz.

При этом среднемесячная номинальная зарплата жителей РК выросла на 4,4%, однако рост цен на основные потребительские товары и услуги оказался более сильным, и реальная стоимость трудовых доходов в стране в итоге оказалась ниже.

Национальный рынок наемного труда пытается восстановиться в размерах, однако темпы прироста довольно слабые. Фактическая численность наемных работников в РК в январе-июне этого года составила 3,5 млн человек. Это всего на 1,5% больше уровня численности годом ранее.

Отметим, что размеры рынка труда показали резкое сокращение в прошлом году, когда среднегодовой уровень уменьшения показателя составил 5,4%. В течение последних 5 лет максимальная численность наемных работников в республике была зафиксирована в 2015 году - 3,6 млн человек.

Во втором квартале 2017 года всего в двух регионах РК был зафиксирован рост реальных зарплат - в Актюбинской области (на 1,3%) и в Мангистауской области (на 0,8%).

При этом наибольшее сокращение покупательской способности заработных плат в апреле-июне испытали жители Атырауской области - здесь реальные зарплаты упали сразу на 13,3% по отношению ко 2 кв. 2016 года.

В Астане оклады работников стали стоить на 0,1% меньше, если учитывать действие инфляции. В Алматы падение реальных зарплат стало более существенным - минус 5,2% в годовом выражении.

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