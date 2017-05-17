Бензин АИ-92 в Казахстане подскочил в цене за год на 15%

В Казахстане увеличились объемы производства моторного топлива. За первый квартал 2017 года в республике было произведено 810,3 тыс тонн моторного топлива - на 17,5% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.

Более 40%, традиционно, обеспечила Павлодарская область, где расположен самый мощный НПЗ, Павлодарский нефтехимический завод - 372,9 тыс. тонн, +25,9% за год. В настоящее время на комплексе установок производства серы ПНХЗ ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить в июле, а на установке изомеризации и сплиттера нафты - к сентябрю. К этому времени на предприятии должны достичь гарантийных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые автомобильные бензины экологических классов К4 (аналог Евро-4). Выпуск высокооктановых бензинов после окончания модернизации увеличится на 297 тыс тонн.

Южно-Казахстанская область, где расположен ПКОП, ПетроКазақстан Ойл Продактс, выпустила 233,6 тыс тонн топлива - на 4,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение связано с плановым капремонтом на заводе, который был завершен 27 апреля 2017, с опережением графика на четверо суток. 31 марта 2017 года на ПКОП были подписаны акты по механическому завершению строительно-монтажных работ на установке изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья. На объекте проводятся пусконаладочные работы, которые завершатся к июлю текущего года запуском установки изомеризации, позволяющей получать высокооктановые бензины экологического класса К4, К5 с увеличением их производства на 460 тыс тонн в год. Кроме того, на Шымкентском НПЗ активными темпами ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн до 6 млн тонн нефти в год и глубины ее переработки.

В Атырауской области, где размещен третий крупный НПЗ, произвели 190,3 тыс тонн топлива - сразу на 40,4% больше, чем годом ранее. На заводе строится комплекс глубокой переработки нефти. Проект находится в завершающей стадии строительства. Механическое завершение строительства КГПН запланировано на середину этого года, после которого начнутся пусконаладочные работы.

В многолетней динамике, после снижения производственных объемов в 2015 (минус 5,1% за год), в 2016 казахстанские НПЗ отыграли позиции - год закончен с приростом в 2,8%, до 2,95 млн тонн.

Казахстанские производители обеспечивают более 70% спроса на бензин (по итогам января-февраля 2017 - 70,4%). В то же время, наряду с ростом производства, вырос и импорт - на 60,3% за год по итогам двух месяцев, до 237,1 тыс тонн.

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил:

"После модернизации нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет с 14,5 до 17,5 млн тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов - бензина, дизтоплива, авиатоплива. Таким образом, после 2019 года мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами и исключение импортозависимости ГСМ".

По итогам апреля 2017 года цены на бензин наиболее популярной марки АИ-92 в среднем по РК поднялись на 14,8% к апрелю 2016, до 142,1 тг за литр. Впрочем, в сравнении с мартом цена незначительно снизилась (на 0,1%). Министр энергетики Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цены на АИ-92 в сети автозаправочных станций "КазМунайГаз", где заявили, что бензин этой марки подешевел до 142 тенге. "Происходило затоваривание на рынке, спрос снизился", - сказал он.

Продолжающаяся тенденция укрепления курса тенге к доллару содействовала удешевлению импорта топлива из России. Кроме того, уровень запасов АИ-92 в Казахстане способствовал стабилизации уровня оптовых цен на рынке.

Более дорогой АИ-95/96 поднялся в цене на 11,8% за год, и на 0,1% за месяц, до 154,9 тг за литр по итогам апреля. АИ-98 подорожал на 6% год-к-году, до 164,3 тг за литр.

Владельцы автомобилей с дизельными двигателями почувствовали рост цен сильнее: летний дизель подорожал за год сразу на 34,8%, до 132,7 тг за литр, зимний - на 12,7%, до 171,2 тг за литр. Только за апрель летнее дизтопливо выросло еще на 0,8% к марту, зимнее - на 0,5%.