Казахстанцы стали чаще ездить в общественном транспорте

По итогам февраля 2017 проезд на автобусе подорожал за год на 5,8%.

За январь 2017 года автомобильный и городской электрический транспорт перевезли 1,79 млрд пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.

Наибольшая доля пришлась на автобусы - 82,6%, причем вес автобусных перевозок растет (в январе 2016 было 79,6%). Автобусы перевезли за первый месяц текущего года 1,48 млрд пассажиров - на 4,8% больше, чем годом ранее.

Помимо роста автобусных перевозок, по итогам января 2017 также значительно вырос объем троллейбусных - сразу на 37,4% за год, до 1,8 млн пассажиров. Впрочем, это лишь 0,5% от общего количества (хотя и это - прогресс, так как годом ранее было всего 0,1%).

Перевозки такси, напротив, существенно сократились - минус 14,3% по итогам января, до 306,1 млн пассажиров - это 17,1% от общего количества пассажиров, против 20,1% в январе 2016.

Аналогичны и показатели пассажирооборота: годовой рост по итогам января составил 4%, до 19,16 млрд пкм*. Заметный рост показал пассажирооборот автобусов (+7,5% за год, до 15,69 млрд пкм) и троллейбусов (сразу +55,6%, до 8,4 млн пкм), в то время как для такси отмечено снижение (-9,9%, до 3,44 млрд пкм).

В многолетней динамике прошлый год показал прирост по количеству пассажиров, перевезенных всеми видами автомобильного и городского электрического транспорта, на 2,3%, до 22,3 миллиарда. Раннее наиболее значительный рост отмечался в 2013 году - на 18% к 2012.

Пассажирооборот в прошлом году увеличился на 6,5%, до 235,7 млрд пкм.

Стоимость поездки на автобусе внутригородского сообщения выросла на 5,8% за год, до 65,05 тг за билет по итогам февраля. Наибольший рост среди крупных городов и мегаполисов страны отмечен в Кызылорде и Шымкенте (на 40%, до 70 тг за билет).

Дороже всех за проезд в автобусе платят жители Усть-Каменогорска и Астаны - 90 тг за поездку.

В столице, по сообщению акима Асета Исекешева, в сфере общественного транспорта будет создана новая модель управления транспортным комплексом с высокой пропускной способностью, которая снизит привлекательность личного транспорта, комплексно повысит безопасность дорожного движения, улучшит экологическую ситуацию и сбалансирует концентрацию населения и внутригородскую миграцию с возможностями транспорта.

По проекту Bus Lane планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 км, тем самым повысив среднюю скорость движения в два раза и сократить время ожидания автобусов с 15-20 до 7-10 минут. Также в текущем году будет установлено 55 остановочных павильонов закрытого типа за счет бюджетных средств и 200 - путем реализации частной инициативы.