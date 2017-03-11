Казахстанские банки обратились к народу с заявлением

Kaspi, Halyk Bank, Казком, Банк Астаны и Сбербанк обратились к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

БВУ рассказали, что за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев.

Как оказалось, мошенники рассылают клиентам «зараженные» письма, после открытия которых вирус проникает на компьютер или мобильное устройство и отправляет логин и пароль клиента злоумышленникам.

Также мошенник может перезвонить под видом сотрудника банка, попросить продиктовать ему персональные данные.

Банки призвали не сообщать никому конфиденциальные данные: логины и пароли к банковским онлайн-сервисам, номерам карт и прочие.

«Официально заявляем, что сотрудники банка не уполномочены запрашивать эти данные по телефону», - отметили БВУ.