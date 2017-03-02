Нацвалюта продолжает слабеть

Курс нацвалюты составил 315,35 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE.

По итогам предыдущей утренней сессии стоимость одного доллара составляла 314,29 тенге. Первая сделка дневных торгов 2 марта прошла по цене 314,87 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 315,67 тенге. Объем торгов достиг 134,7 миллиона долларов.