Нацвалюта продолжает слабеть

Курс нацвалюты составил 315,35 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE.
По итогам предыдущей утренней сессии стоимость одного доллара составляла 314,29 тенге. Первая сделка дневных торгов 2 марта прошла по цене 314,87 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 315,67 тенге. Объем торгов достиг 134,7 миллиона долларов.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.