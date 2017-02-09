​В Казахстане выросла плата за аренду жилья

Комитет по статистике РК сообщил об изменении цен на жилье в январе 2017 года.
В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%, сообщила пресс-служба ведомства.
Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|Январь
2017г.
|Продажа нового жилья
|-6,9
|4,4
|7,1
|12,1
|9,6
|11,5
|15,8
|-3,6
|0,1
|Перепродажа благоустроенного жилья
|-6,7
|5,1
|4,3
|16,8
|13,8
|17,6
|9,1
|-0,7
|-0,1
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост +, снижение -
Цена за 1 кв.м,
|Январь 2017 г. к
|декабрю 2016г.
|январю 2016г.
|декабрю 2015г.
|Продажа нового жилья
|249 249*⁾
|0,1
|-5,0
|-3,5
Перепродажа благоустроенного жилья
|188 443
|-0,1
|-3,9
|-0,9
|Перепродажа неблагоустроенного жилья
|115 371
|0,0
|0,6
|3,6
|Арендная плата за благоустроенное жилье
|1 287
|0,5
|-1,1
|0,3
*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
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