​В Казахстане выросла плата за аренду жилья

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​В Казахстане выросла плата за аренду жилья

Комитет по статистике РК сообщил об изменении цен на жилье в январе 2017 года.

В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -

20092010201120122013201420152016Январь
2017г.
Продажа нового жилья-6,94,47,112,19,611,515,8-3,60,1
Перепродажа благоустроенного жилья-6,75,14,316,813,817,69,1-0,7-0,1

Цены на рынке жилья
в процентах, прирост +, снижение -

Цена за 1 кв.м,
тенге

Январь 2017 г. к
декабрю 2016г.январю 2016г.декабрю 2015г.
Продажа нового жилья249 249*⁾0,1-5,0-3,5

Перепродажа благоустроенного жилья

188 443-0,1-3,9-0,9
Перепродажа неблагоустроенного жилья115 371
0,00,63,6
Арендная плата за благоустроенное жилье1 2870,5-1,10,3

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

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