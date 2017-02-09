​В Казахстане выросла плата за аренду жилья

Комитет по статистике РК сообщил об изменении цен на жилье в январе 2017 года.

В январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,1%, а перепродажи благоустроенного - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Январь

2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 0,1 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,1

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Цена за 1 кв.м,

тенге Январь 2017 г. к декабрю 2016г. январю 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 249 249*⁾ 0,1 -5,0 -3,5 Перепродажа благоустроенного жилья 188 443 -0,1 -3,9 -0,9 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 371 0,0 0,6 3,6 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 287 0,5 -1,1 0,3

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.