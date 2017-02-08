Причины роста цен на бензин выясняет Антимонопольный комитет

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Причины роста цен на бензин выясняет Антимонопольный комитет

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК сообщает о возможном принятии мер антимонопольного реагирования в случае отсутствия обоснованности повышения цен на бензин, передает ИА «NewTimes.kz».

В настоящее время антимонопольным органом проводится еженедельный мониторинг ситуации на рынке реализации нефтепродуктов. Сотрудники комитета выявляют факты совершения антиконкурентных согласованных действий и соглашений субъектов рынка, злоупотребления доминирующим положением, явившихся причиной роста цен на нефтепродукты.

«В случае установления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции по результатам получения информации от субъектов рынка антимонопольный орган вправе инициировать проведение расследования», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что на сегодня в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» госрегулирование цен распространяется на розничную реализацию бензина Аи-80.

При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 и дизельное топливо цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.

Также отмечается, что внутренний рынок нефтепродуктов Республики Казахстан является импортозависимым от поставок из Российской Федерации. В связи с чем, цены на закуп импортируемых нефтепродуктов также оказывают влияние при формировании розничных цен.

Напомним, накануне в столице и регионах Казахстана подорожал бензин. Цены на автозаправочных станциях варьировались от 139 до 145 тенге за литр.

Министр энергетики Канат Бозумбаев, комментируя подорожания ГСМ в Казахстане, заявил, что бензин закупался у российских поставщиков, соответственно, выросла и цена.

При этом он добавил, что все казахстанские НПЗ работают в штатном режиме.

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