​В Актобе подняли оплату за садики

Фото с сайта all.biz

В месяц пребывание ребенка в детском саду обойдется родителям в 10 тысяч тенге. В горОО это объяснили подорожанием продуктов питания, передает «Диапазон».

В детских садах о повышении цен узнали в конце прошлой недели. Родителям объявили, что оплата 500 тенге действует января, необходимо сделать доплату. Читатели обратились в «Диапазон».

«Стоимость питания в детских садах меняется с 1 февраля. До этого в садиках, где дети находятся по 10,5 часа, плата составляла 400 тенге в день, теперь 500 тенге, - разъяснила руководитель отдела городского научно-методического центра Гульнара Шалабаева. - Связано подорожание с ростом цен на продукты питания. Мы основывались на данных управления статистики.

Постановление акимата города о повышении родительских взносов вышло 26 декабря 2016 года, 30 января горОО издал свой приказ. В нем говорится, что 500 тенге за садик родителям надо платить с 1 января. Дело в том, что постановление акимата в органах юстиции зарегистрировали только в конце января. Мы свой приказ издавали после этого. Но поскольку месяц уже прошел, решено оплату 500 тенге взимать с 1 февраля. Во всех садиках провели собрания, родителям все объяснили».