В Казахстане подорожали продукты на 1,2%

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В Казахстане подорожали продукты на 1,2%

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,2%, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

Как отмечают в ведомстве, цены на непродовольственные товары поднялись на 0,7%, а на платные услуги на 0,4%.

«В прошедшем месяце повышение цен отмечено на картофель на 6,9%, овощи свежие - на 6,7%, фрукты свежие - на 1,7%, говядину - на 1,5%, молоко консервированное - на 1,3%, сыр сычужный - на 1,2%, чай черный - на 1,1%, масло сливочное - на 1%, кондитерские изделия - на 0,9%, мясо птицы - на 0,8%. Снижение цен зафиксировано на сахар, крупу гречневую по 0,8%, яйца - на 0,2%. Прирост цен на сжиженный газ в баллонах составил 3,4%, бензин - 2,1%, автомобили - 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары - 0,9%, стеклянные и керамические изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы - по 0,8%, моющие и чистящие средства - 0,7%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия - по 0,6%, товары личного пользования - 0,5%», - говорится в сообщении ведомства.

Также повысились цены на правовые услуги на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на - 1,2%, услуги здравоохранения - на 1%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом - подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния - на 1,9%.

Отмечается, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию - на 1,3%, холодную воду - на 0,5%.

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